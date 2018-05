Berisha sulmon Xhafën: Jo o Fatzi, në vendin dhe kohën e gabuar je ti!

Ja çfarë shkruan Sali Berisha:

Jo jo o Fatzi Xhafa!

Jo jo o Fatzi Xhafa nuk ka qene Agroni ne vendin e gabuar dhe ne kohen e gabuar!

-Agroni ka qene ne vendin e krimit dhe kohen e droges kurse

-ti o Fatzi je ne vendin e gabuar dhe kohen e gabuar ndaj dhe

Qerrohu se i ketij lloji je i vetem ne Europe dhe ne bote! sb

Ps kjo esht nje pergjigje per reagimin e pa pergjegjeshem nga Fatzi Xhafa i cili per tu justifikuar per dokumentat origjinale qe paraqiti opozita sot para publikut per denimin e Agron Xhafes nga gjykata supreme e Itali 7,3vite dhemos ekstradimin e tije u mjaftua duke lare duart se vllau i im ka qene ne vendin e gabuar dhe kohen e gabuar!