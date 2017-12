Berisha pjesë e konferencës “SHBA-Karta e Adriatikut”

Ministri për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Rrustem Berisha, me ftesë të ministres së Mbrojtjes së Maqedonisë, Radmila Shekerinska – Jankovska po merr pjesë në punimet e Konferencës “SHBA-Karta e Adriatikut”që po mbahet në Ohër.

Berisha do ta paraqes ekspozenë e tij në seancën plenare si dhe pritet të zhvillojë takime bilaterale me homologët pjesëmarrës në Konferencë.

Konferenca e ministrave të mbrojtjes të shteteve pjesëmarrëse në kuadër të Kartës së Adriatikut është me rëndësi të veçantë dhe ministrat e Mbrojtjes të shteteve pjesëmarrëse, bashkërisht analizojnë sfidat e fushës së sigurisë dhe të mbrojtjes të përpiqen të gjejnë mënyra me të cilat mund t’i zbusim ato me përpjekje të përbashkëta.