Berisha jep tre arsye pse Rama kërcënon me bashkim kombëtar të shqiptarëve

Kryeministri Sali Berisha, duke folur gjate nje mbledhje qeverie, ku ka sulmuar programin e PS per vendosjen e takses progresive, duke e cilesuar si marrezine e radhes te kryetarit te opozites. 16:26, 22 Prill 2017

Përmes një shkrimi në rrjetet sociale ish- kryeministri i Shqipërisës , Sali Berisha rendit arsyet se përse Edi Rama “kërcënon” Evropën për një bashkim të mundshëm mes Shqipërisë dhe Kosovës.

Berisha shkruan se Rama e bën këtë gjë për të larguar vëmendjen nga situata e rënduar në të cilën ndodhet Shqipëria.

“Te dashur miq, Rama perdor kercenimin per bashkimin me Kosoven vetem e vetem per te maskuar:

a- Vendosjen e banditokracise (Mobocracia) ne Shqiperi. Qeverine e tij si organizate te mirefillte kriminale!

b- shnderrimin e Shqiperise ne Narkorepublike apo Kanabistan dhe

c- konfiskimin e votes se lire te shqiptareve.

Ky eshte rasti me klasik i asaj qe thote Fridrih Nitche: “Nacionalizmi si streha e fundit e horrave”!”, shkruan Berisha.