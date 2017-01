Berisha: Intervista e Qosjes për shkëmbim territoresh, u porosit nga Edi Rama

Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se intervista e Rexhep Qoses që hidhte idenë e dhënies së veriut të Kosovës, Serbisë dhe Lugina e Preshevës t’i kalojë Kosovës, është e porositur nga kryeministri shqiptar Edi Rama.

Në një status në facebook, Berisha shkruan se ditën e intervistës ka patur një marrëveshje mes Edi Ramës dhe kryeministrit serb Aleksandar Vuçiq.

Postimi i plotë i Berishës:

Intervista e Qoses per shkembim territoresh e porositur nga Edvin Kristaq Rama!

Diplomati dixhital informon:

Intervista e Rexhep Qoses per shkembim territoresh sipas nje projekti te Beogradit, midis Kosoves dhe Serbise, ne kulmin e krizes te marshimit mbi Kosove me trenin e Serbomadhise, eshte e porositur nga Edvin Kristaq Rama! Burime diplomatike ato dite flasin per nje marreveshje Rama – Vuçiç per veprimin aneksionist pushtues te Beogradit ndaj veriut te Kosoves! sb

“31/01/2017, 15:01:43: Pershendetje Doktor,isha dy dite ne Prishtine dhe atje u takova me disa miq te mije .

Po flisnim per situaten ne Kosove.

Me treguan se spas tyre intervisten e Rexhep Qoses per shkembime territoresh e njejte me deshiren Beogradit qe ju keni denoncuar me dhjetra here e kishte porositur Rama.Kete e gje kishte konfirmuar ne disa mjedise edhe keshilltari i mirnjohur i Rames per çeshtje te kozmopolitizmit.”