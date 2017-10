Berisha: Habilajt përdornin ambulancat e spitalit për transport droge

Grupi kriminal i Habilajve në qytetin e Vlorës ka transportuar drogë me autoambulancat e spitalit të qytetit.

Lajmi është publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha, mbrëmjen e sotme, ku referuar qytetarit digjital, thekson se me lejen e drejtoreshës, grupi i Habilajve, përdornin edhe ambulancat e spitalit për transportin e drogës.

“PESH Z berisha bashk me ifermjerin esht dhe dretoresha brunilda mersini jam i sigurt qe edhe Brunilda eshte e perfshire ne kte gje, kam jetuar 4 vjet ne vlore dhe kam qen ne brendesi te spitalit te vlores e di se cfar behet , aty edhe ambulancat benin transportin e hashashit per habilajt ku Brunilda ishte ne dijeni te plote per kte gjene vlor anonim te lute