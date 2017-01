Berisha flet për “Luanin” e tij, ja çfarë urimi special i bën për Vit të Ri

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka një të zgjedhur special për urimin e tij në këto orë të para të Vitit të Ri 2017.

Përmes një statusi në Facebook, Berisha ka falënderuar “mikun” e tij më të mirë, sa i përket denoncimeve që ish-Kryeministri bën në rrjetet sociale.

Bëhet fjalë për “Qytetarin Dixhital” të cilit edhe pse Berisha nuk ia ka treguar ndonjëherë identitetin, duket se ka nisur ta thërrasë me përkëdhelje “luani i transparencës”

Postimi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Gezuar Vitin e Ri qytetari dixhital! Luani i transparences!

Te dashur miq, le te urojme ne te gjithe se bashku qytetarin dixhital, i cili me guximin, perkushtimin, pergjegjesine qytetare, me denoncimet dhe informacionet e tij per vjedhjet, trafiqet, vrasjet zyrtare eshte shnderruar ne institucionin themelor te transparences, ne avokatin kryesore te interesit publik, interesit tuaj qytetar!