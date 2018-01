Bëri gjestin e Mourinhos kundër Juventusit, gjyqtari përjashtoi futbollistin e Chievos

Edhe pse një ndeshje e lehtë në letër, Juventusi ka vuajtur disi në sfidën e sotme ndaj Kievos.

Bardhezinjtë ishin me 2 lojtarë më shumë prej minutës së 61.

Bastien u ndëshkua i pari me karton të kuq në minutën e 37-t, ndërsa i dyti i ndëshkuar në radhët e skuadrës veroneze ishte mbrojtësi Kaçiatore, i cili bëri një gjest antisportiv kundër gjyqtarit.

Teksa kryqëzoi duart si pranga. Të njëjtën gjë e ka bërë Murinjo te Interi në 2010.

Bardhezinjtë arritën të gjenin rrugën e rrjetës në minutën e 67-t me anë të Sami Khedirës, ndërsa në minutën e 88-t, Higuain shënoi golin e dytë për kampionet.

Cacciatore sent off for dissent!! Chievo now down to 9 men!! #ChievoJuve pic.twitter.com/DdeijYjofF

— Serie A News (@TransfersCalcio) January 27, 2018