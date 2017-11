Bëra seks me gruan e shefit kur erdhi tek puna, ajo…

Unë dhe gruaja e shefit tim kryem marrëdhënie seksuale para disa javesh por tani ajo me ka dhene lajmin se është shtatzënë.

Seksi me te ishte thjesht nje rastesi, por nëse hap gojën dhe i them shefit per cfare ka ndodhur, mund të shkatërroj një familje. Çfarë të bëj?

Puna ime është në një dyqan ku edhe gruaja e shefit tim punon aty dhe bën lidhje librash.

Unë jam 23 vjeç, ajo është 40 vjeç dhe shumë e bukur. Një mbrëmje isha duke punuar jashtë orarit dhe ajo hyri për të mbyllur dyqanin.

Më terhoqi vemendjen sepse kishte veshur pantallona të zeza prej lëkure dhe një kanatiere shumë provokuese qe i nxirrte gjoksin. Ajo dukej shumë “hot”.

Na bëri një kafe dhe u ulëm në dhomën e magazinës duke biseduar, ashtu siç kishim bërë shumë herë më parë. Kete here dukej disi ndryshe.

Me afroi këmbët e saj në mes të mijave dhe nisi te me prekte. Pra me pak fjale beme seks te zjarrte ate nate.

Asgjë nuk është thënë apo nuk ka ndodhur që nga ajo ditë. Ajo ka tre fëmijë, dy prej të cilëve janë adoleshentë. Ata shpesh vijnë në pune.

Janë një familje e bukur dhe do të thyeja zemrën e shefit nese do t’i tregoja se çfarë kemi bërë.

Nuk dija çfarë të thosha kur më tha se është shtatzënë e shoqja. Ata janë të habitur, por të kënaqur. Tani nuk mund të mos e mendoj pyetjen nëse fëmija është imi. Ajo duket e lumtur dhe kur vjen nuk vepron ndryshe ndaj meje.

Shefi im dhe ajo gjithmonë duken të lumtur së bashku, por pse më erdhi ajo ate natë nëse është aq e lumtur me të?

Pergjigjia e DEIDRE: Është e vështirë ta shohësh atë femer dhe të mos i thuash asgjë. Ndodhi ajo që ndodhi, një takim seksual i rastësishëm – kështu që mos lejoni që ndjenjat t’ju udheheqin. Më mirë rrini i heshtur pasi pasojat për të gjithë të përfshirët ne kete ceshtje mund të jenë katastrofike./Burimi: The Sun