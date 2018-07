Benitez do ta drejtojë këtë skuadër në edicionin e ri

"The Sun" raporton se Benitez do të nënshkruajë rinovim 3-vjeçar me Newcastlen.

Rafa Benitez do të drentojë Newcastlen në edicionin e ri.

Spanjolli do të rinovojë javën e ardhshme kontratën me bardhezinjtë, përcjellë “Lajmi.net”.

“The Sun” raporton se Benitez do të nënshkruajë rinovim 3-vjeçar.

Ai do të ketë në dispozicion një shumë të konsiderueshme financiare për të krijuar një ekip të fortë për edicionin e ardhshëm. /Lajmi.net/