Belgjika e dëshpëron Januzajn

Adnan Januzaj nuk do të jetë pjesë e Kombëtares së Belgjikës për Kupën e Botës që këtë vit mbahet në Rusi.

Anësori me prejardhje nga Kosova, është përfshirë në listën preliminare me 28 lojtarë të trajnerit Roberto Martinez.

Ish trajneri i Evertonit, që drejton një gjeneratë të artë të Belgjikës, të hënën do të paraqes listën përfundimtare me vetëm 23 lojtarë, që do të jenë pjesëmarrës në Kupën e Botës.

Por, sot në Belgjikë aksidentalisht është zbuluar një listë e cila pastaj është publikuar në media.

Në këtë listë nuk figuron Adnan Januzaj, që pritet të mos ftohet në Kupën e Botës.

Së bashku me Januzajn, nuk do të ftohen as Matz Sels, Christian Kabasele, Jordan Lukaku dhe Leander Dendoncker./Lajmi.net/