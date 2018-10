Bëj seks me shefin çdo ditë në zyrë, por ai do të…

Një grua ka treguar historinë për psikologen e ‘The Sun’, për aferën që ka me shefin, me të cilin bën seks 3 herë në ditë, por ai do të largohet dhe ajo humb punën dhe shefin.

Kjo është letra e saj:

Shefi im dhe unë bëjmë seks në mëngjes, pastaj në drekë dhe edhe një herë para se të shkoj në shtëpi.

Por, ai po zhvendoset për në Spanjë, për të hapur një lokal dhe unë do ta humb punën dhe do ta përfundoj aferën me të. Jam e shkatërruar.

Ai është 35 vjeçar, ka dy fëmijë dhe ka një kompani printimi, ku unë jam vetëm punëtore. Unë jam e martuar, 25 vjeç, dhe jam e lumtur me burrin tim.

Bëj seks me të sepse nuk e kam atë në shtëpi. Burri im është 28 vjeç dhe mendon se jeta duhet të ndalohet pasi tashmë është i vjetër.

Ai fle, shikon televizor ose luan lojëra.

Unë dua më shumë eksitim dhe aventura në jetë.

Përgjigja e psikologes:

Shihe këtë si mundësi për ta zgjidhur jetën tuaj.

Ju keni qenë duke pasur një marrëdhënie pasiononte, por jeta juaj në shtëpi ka qenë vështirë e tolerueshme.

Burri juaj tingëllon të jetë në depresion dhe i papërshtatshëm, se sa i vjetër.

Thoni atij se ju duhet të lidheni si çift për ta shpëtuar martesën. Le të kontrollohet tek mjeku dhe bëhuni aktiv duke shijuar ecjet.