Begaj: Ua kam hequr frikën njerëzve, vazhdoj edhe për katër vjet

Kandidati i Nisma-s për kryetar të Malishevës, Ragip Begaj që në raundin e parë ka marrë 40.7 për qind të votave, nuk ka shprehur dyshim për fitoren e tij më 19 nëntor.

“Më ka dhënë shpresë fitorja pa pasur subjekt dhe tash kur e kam gjysmën e Malishevës pas vetes sigurisht se do të dalë fitues”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Koalicion s’kemi menduar, atë e kemi me qytetarët”.

“Ne do të vazhdojmë më tutje, në Malishevë ua kam hequr frikën njerëzve. Qytetarët janë pa frikë më kë këdo duan të bashkëpunojnë”, është shprehur ai.

Sa i përket kundërkndidatin nga PDK, Mursel Gashi, Begaj ka thënë se ora e tij punon shpejt dhe keq.

Më tej Begaj ka prezantuar planin e tij për fusha të ndryshme.

Uji dhe kanalizimi:

“Ne jemi në ndërtim e sipër të ujësjellësit për 12 fshatra që është donacion zviceran Malisheva nuk ka ujë të mjaftueshëm, kemi bërë shpime dhe kemi bërë studim se nëntë fshatra tjera do të furnizohen me ujë”.

“Çështja e kanalizimit, për katër vjet kemi ndërtuar 130 km kanalizim dhe do të vazhdojmë me kaq edhe në mandatin e ri. Kemi ndërtuar edhe infrastrukturë rrugore. 80 për qind e qytetarëve priten që të kenë furnizim me ujë. Janë nis mandatin tonë projektet dhe do të përfundojnë në vitin e ardhshëm”, është shprehur ai.

Ai ka thënë se është bërë një studim për ujin.

“Puset që janë shpuar janë dëmtuar, ndoshta nga akterët e PDK-së. Ka dëmtime edhe të kanalizimit por i kemi riparuar dhe prapë do t’i riparojmë”.

“Shpimet janë dëmtuar, nga dikush që nuk na e ka dashur të mirën, qeverisjes së mirë”, ka pohuar Begaj.

Arsimi dhe kultura:

Begaj ka thënë se në mandatin paraprak ka punuar mjaftë në fushën e arsimit.

“Kemi ndërtuar 15 shkolla dhe katër janë në ndërtim e sipër. Në vitet e ardhshme do të ndërtojmë edhe tri shkolla tjera dhe një çerdhe. Komuna e Malishevës do të jetë e para që do të mbajë mësimin me një ndërrim. Kur të përmirësohen kushtet do të ketë edhe përmirësim të cilësisë”.

“Kemi mbështetur studentët me nota të larta dhe që kanë shkuar gara, i kemi financuar dhe do t’i financojmë. Besoj që brenda vitit të parë ose të dytë të gjitha shkollat do të jenë në funksion”, ka deklaruar ai.

Edhe sa i përket kulturës, Begaj ka thënë se ka bërë mjaftë.

“Kemi për herë të parë ansamblin “Oda e Llapushës”. Kemi mbështetur rininë, vitin tjetër do të përfundojë edhe stadiumi”, ka thënë ai ndër të tjera.