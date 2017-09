Befason Damiano i ‘Big Brother’, papritur bëhet këngëtarë (Video)

Damiano e ka publikuar projektin e tij të parë muzikor.

Ish banori i Big Brother na ka befasuar me këtë debutim të shpejtë në muzikë por ky projekt muzikor, shkruan lajmi.net

‘’Dashnia’’ mban titullin kënga e cila ka rëndësi të madhe për Damianon, pasi është projekti i parë muzikor që ka sjellë.

‘’Me ne fund doli. DAMIANO – DASHNIA Nje projket qe ka shume rendesi per mua , sepse eshte i pari. Doja te realizoja dicka te bukur, me nje tekst me kuptim dhe tematik, te nderthurur me nje muzik Po aq te bukur. Dhe ja arrita me ne fund’’, ka shkruar ai përkrah një fotografie të shkëputur nga klipi përkrah të cilës i ka falenderuar edhe bashkëpunëtorët e klipit./Lajmi.net/