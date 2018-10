Befasi, befasi: Kjo nuk pritej nga Moratti!

Pas kandidaturës zyrtare të Gabriele Gravina, mbështetur nga Liga Kombëtare Amatore, shoqata e arbitrave dhe shoqata e trajnerëve, do të zhvillohet gara për president të Federatës Italiane të Futbollit.

Hapi më i rëndësishëm, siç pritet gjithmonë nga Serie A, e cila ende nuk e ka propozuar kandidatin e saj.

Sipas Sky Sports , sot në drekë Presidenti i Juventusit Andrea Agnelli do të takohet me ish presidentin e Interit, Massimo Moratti së bashku me presidentin e ligës, Gaetano Micciché.

Qëllimi i këtij takimi do të jetë që t’i propozojë Moratit të kandidojë për presidencën e FIGC-së, të mbështetur nga Serie A, përcjell “lajmi.net”.

Megjithatë, koha po mbaron dhe takimi i sotëm do të jetë vendimtar në njërin drejtim apo tjetrin.

Zgjedhjet për presidentin e ri të Federatës do të mbahen në Romë më 22 tetor, por klubet e Serie A do të duhet të propozojnë kandidatin e tyre dhe ta paraqesin atë deri të premten e kësaj jave. /Lajmi.net/