Bebe Rexha me performancë mbresëlënëse në ‘MTV EMA’

Bebe Rexha dhe Dua Lipa sot morën vëmendje maksimale në Spanjë.

Dy këngëtaret shqiptare, Bebe Rexha dhe Dua Lipa ishin pjesëmarrëse në ngjarjen më të madhe të ndarjes së çmimeve ‘MTV EMA 2018’, shkruan lajmi.net

Bebe e ka mahnitur publikun me paraqitjen e saj në skenë dhe koreografinë e krijuar gjatë interpretimit të këngës “I’m a Mess”.

Ajo ishte edhe e nominuar në kategorinë për këngën më të mirë, “Meant To Be”, në bashkëpunim me Florida Georgia Line mirëpo këtë çmim e morën Camila Cabello me këngën “Havana” në bashkëpunim me Young Thug.

Ndryshe e pranishme ishte edhe Dua Lipa e cila ndonëse nuk këndoi, rrëmbeu çmimin “Këngëtarja më e mirë e vitit në zhanrin Pop”./Lajmi.net/