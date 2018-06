BE miraton 3 miliardë euro për refugjatët sirianë në Turqi

Në deklaratën përfundimtare të Samitit të Liderëve të BE-së është marrë vendimi për lirimin e dytë të mbështetjes financiare prej 3 miliardë euro për refugjatët sirianë në Turqi

Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur për lirimin e pjesës së dytë të financimit prej 3 miliardë euro për refugjatët sirianë në Turqi.

Liderët të cilët nuk mundën të arrinin një marrëveshje mbi rezultatet në Samitin e Liderëve të BE-së që u zhvillua mbrëmë në Bruksel, sot në një deklaratë përfundimtare njoftuan se kanë vendosur të transferojnë 500 milionë euro në Fondin Afrikan të BE-së.

Italia për të hequr pengesën për transferimin e paketës së dytë financiare prej 3 miliardë eurosh ndaj Turqisë kishte vendosur kushtin që të kryheshin përforcime të Fondit Afrikan të BE, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në deklaratën përfundimtare të Samitit të Liderëve të BE-së është marrë vendimi për lirimin e dytë të mbështetjes financiare prej 3 miliardë euro për refugjatët sirianë në Turqi.

Italia mbrëmë duke bllokuar të gjitha vendimet që do të merreshin në Samitin e Liderëve të Bashkimit Evropian (BE), “përkohësisht” ajo u bë pengesë për deklaratën përfundimtare të përbashkët që do të publikonin 28 vendet anëtare.