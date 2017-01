BDI sot do të vendosë me Gruevskin apo Zaevin?

Sot në selinë e partisë në Reçicë të Tetovës me fillim në ora 17:00, BDI so në mbledhjen e kryesisë qendrore do të shqyrtoj situatën politike në vend të ndërlidhur me formimin e qeverisë së re.

Poashtu kryesia e BDI-së sot duhet të vendos lidhur me koalicionimin me OBRM-PDUKM apo alternativa tjera duke përfshirë këtu LSDM-në apo edhe zgjedhje të parakoshme. /Telegrafi/