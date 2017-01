BDI: Deri në këtë moment nuk kemi asnjë ftesë për bisedime nga VMRO-ja

Lajmi i fundit që po qarkullon lidhur me atë se nga nesër VMRO do të fillojë bisedimet me BDI-në për formimin e qeverisë së re duket se nuk është i vërtetë, informon Zhurnal.

Ndonëse këto i ka pohuar deputeti i VMRO Antonio Miloshoski i cili ka thënë se gjatë javës që vjen do të mund të fillojnë bisedimet por duke mos precizuar se cilën ditë, e në anën tjetër fjalët e tij dhënë një interviste në Kanal 5 janë keqintepretuar.

Nga Bashkimi Demokratik për Integrim për Zhurnal theksojnë se deri në këto momente VMRO e Nikolla Gruevskit nuk ka dërguar ftesë zyrtare për fillimin e bisedimeve për formimin e qeverisë së re.

Ndryshe, deri më 29 janar duhet që mandatari Nikolla Gruevski duhet të dorëzojë në parlament programin dhe përbërjen e re qeveritare nëse arrinë ai të bëj shumicën në parlament, ndryshe nëse nuk e arrinë atë ai duhet të kthejë përsëri mandatin deri tek presidenti i vendit i cili më pas duhet të veprojë në bazë të kushtetutës se kujt do i ndajë mandatin.