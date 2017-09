Bashota premton realizimin e në lagjen “ Dukagjini” dhe “ Arbëria”

Dega e PDK-së në Klinë sonte shpalosi programin zgjedhor para anëtareve dhe simpatizantëve në lagjen “ Dukagjini” dhe “Arbëria” të Klinës. U bë prezantimi i kandidatit për kryetar komune nga dega e PDK-së Sokol Bashota dhe 29 kandidatëve për anëtar në Kuvendin e Komunës.

Bashota u shpreh i bindur në rrugëtimin e përbashkët edhe për katër vite tjera në qeverisjen e Klinës dhe premtoi se do të realizoi gjitha projektet e nevojshme për këto dy lagje, transmeton lajmi.net.

Ndër të tjera Bashota, premtoi asfaltimin e rrugës unazore nga kryqëzimi Prishtinë-Pejë-Gjakovë deri të Fabrika e Farërave, që zbraz nga qarkullimi i automjeteve qytetin e Klinës, pastaj ndërtimin e një çerdhe në lagjen “ Arbëria’ si dhe ndërtimin e një shkolle nga klasa 1-5 nëse gjendet lokacioni.

Po në këtë lagje Bashota ka premtuar edhe shtrirjen e rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit në ato pjesë ku mungon, thuhet në njoftimin e kësaj komune.

“ Alternativa e vetme që ka mundësi të realizoj projektet në të mirë të qytetarëve është PDK-ja. Në vitin 2007, Klinën e kam gjetur një fshat të pazhvilluar ndërsa sot pas dhjetë vite qeverisje është njëri ndër qytetet me të mira. Janë asfaltuar 250 km asfalt, janë ndërtuar 9 shkolla të reja, kemi zgjidhur problemin e ujit të pijshëm për qytetarët, është ndërtuar Palestra e Sportit, e projekte tjera në shumë fusha që kanë ndikuar në mirëqenien e qytetarit”, ka thënë Sokol Bashota.

Sipas tij fitorja u dedikohet qytetarëve. “ Oponentët tjerë nuk i njohin e as nuk i dinë hallet e juaja. Komunën tonë nuk guxojmë ta lejmë në duar të atyre që Klinën dëshirojnë ta kthejnë mbrapa e as në dorë të atyre që djegin institucionet e vendit të ndërtuara me djersën e juaj”, tha Bashota i cili porositi qytetarët që me 22 tetor të dalin në zgjedhje dhe të votojnë nr 94 për një jetë edhe me të mirë të qytetarit të Klinës. /Lajmi.net/