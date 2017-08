Bashkëshortja e “Çënarit” promovon këngën e Gjikos e Norës (Video)

#gabime #noraistrefi #gjiko #albania #türkiye #beautiful #cute #pretty #like4like #likeforfollow #followforfollow #followforlike #gainpost #gaintrick #followtrain #instagram #instafollowers

A post shared by Almeda Abazi Sayisman (@almedafanofficial) on Aug 18, 2017 at 3:48am PDT