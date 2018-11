Basha: Nuk do të ketë marrëveshje me Ramën, do ta çojmë para drejtësisë

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, tha se me Edi Ramën nuk do të ketë më marrëveshje si ajo e 17 majit 2017.

Ai tha se objektivi i opozitës është ta largojë Ramën nga politika dhe ta çojë para drejtësisë.

“Marrëveshja e 17 majit ka mbaruar me zgjedhjet e 25 qershorit. Në mënyrën me absolute jo, nuk do ketë marrëveshje me Ramën. Objektivi i PD është largimi i Edi Ramës, jo thjesht si kryeministër, por edhe nga politika dhe çuarja para drejtësisë”.

“Rama është në panik total, është në paranojë totale derisa shpalli edhe policinë e mendimit. Gjendja e Shqipërisë është e tillë që pa larguar Ramën do shkojë keq e më keq”.

Ne jemi të qartë dhe të vendosur, PD dhe unë gjitha opozita jemi solidë nuk do shkohet më për një marrëveshje, do shkohet për ti dhënë rrugën e daljes, që është largimi i kësaj qeverie, largimi i këtij kryeministri”, tha Basha në emisionin Zonë e Lirë me Arjan Çanin.