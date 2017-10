“Barcelona do të vdesë”

Ish agjentit të Neymar, Wagner Riberio, nuk i ka pëlqyer aspak vendimi i Katalonisë për deklarimin e pavarësisë nga Spanja.

Parlamenti i Katalonisë të premten shpalli pavarësinë nga Spanja.

Sipas tij Katalonia me largim nga Spanja, do të bëhej një shtet si Luksemburgu, teksa skuadra e Barcelonës do të “vdiste”.

“Katalonia do të bëhet sikur Luksemburgu pas largimit, dhe pastaj Barcelona do të vdesë”, ka shkruar Ribeiro në rrjetet sociale./Lajmi.net/