Balotellit i vidhet vetura luksoze, bëhet pjesë e një shakaje televizive

Një shaka e mirorkestruar e emisionit të njohur televiziv “Le Iene” arriti të bënte protagonist sulmuesin e njohur Mario Balotelli.

“Hienat” e televizionit të Apenineve, me bashkëpunimin e vëllait të futbollistit të Nicës, arritën të futin në kurth lojtarin me ngjyrë, duke e bërë të besojë se vëllai ishte përfshirë në trafik diamantesh me një bandë.

Mario Balotelli ra prè e shakasë, duke nisur tratativat me bandën, por gazetarët kishin përgatitur gjithashtu inskenimin e vjedhjes së makinës luksoze.

Pikërisht kjo bëri që Supermario të tradhtohet nga nervat, duke sulmuar fizikisht një prej aktorëve.

Në fund, futbollisti u njoh me të gjithë skenarin, por ajo çfarë treguan kamerat ishte karakteri i vështirë i Supermarios, ashtu si shpeshherë në fushat e lojës.

Mario prej kohësh performon për klubin e futbollit Nice nga Franca. Ai shënoi gol nga gjuajtja e lirë së fundmi./Tch/