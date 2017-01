Balonat me ajër ngjyrosin qiellin zviceran (Video)

Festivali i përvitshëm i balonave më ajër të nxehtë që u zhvillua në qytetin e bukur zviceran Çetau d’Oeks, solli më shumë se 70 pilotë nga 15 shtete të ndryshme. Rreth 40 mijë vizitor vendas dhe të huaj u mblodhën për të parë shfaqjen mahnitëse përderisa balonat shumëngjyrëshe ngjyrosën qiellin e kaltër zviceranë.

“Ne kemi një peizazh shumë të bukur me borë dhe diell, dhe prandaj çdo vit falë këtyre balonave mundem të them se e pikturojmë qiellin me afreske fluturuese”, tha Frederik Delaçuaks, president i komitetit organizativ.

Pjesë e shfaqjes ishin dhjetëra balona me ngjyra e forma nga më interesantet. Ky ishte edicioni i 30 i këtij evenimenti. Përndryshe festivali organizohet çdo vit që nga viti 1979. /Alsat-m/