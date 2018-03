Balerini i njohur flet për sherrin me Albi Nakon

Balerini i Tv Klan, Graciano Tagani tashmë do të bashkohet me balerinët e ‘Dancing with thë stars’.

I ftuar në ‘Thumb’ Graciano ka shpjeguar se largimi i tij nuk ka të bëjë me nëj sherr të mundshm me Albi Nakon.

“U bëra plot 6 vjet në TV Klan, për mua është familje. Jam mirënjohës i njerëzve ku punoj e ku ushtroj. Nuk u largova nga Klani se nuk isha i kënaqur apo pata debat me Albin, thjesht në Klan patëm një periudh pauze në të cilën baleti nuk ishte funksional në këtë sezon dhe u detyrova të largohesha. Kur “Dancing With the Stars” është program i suksesshëm ,ku balerini evidentohet fuqishëm, duke qenë që jam i mirë thash të jem aty. Por dhe për lekët, mirë marr”– ka thënë Graciano.