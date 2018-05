Baladë romantike nga Lori

Ka kohë që nuk ka sjell ndonjë projekt muzikor, por duket se shumë shpejt do të vjen me risi.

Këngëtarja e njohur, Lori u bë e dashur për publikun me baladat romantike.Prive njoftoi se do t’i rikthehet dashurisë së vjetër duke sjellë një këngë të re, që do publikohet javën e ardhshme.

Balada e punuar nga Armend Rexhepagiqi dhe Darko Dimitrov do titullohet “Një takim.”

Kanë mbaruar xhirimet e klipit dhe të gjithë presin momentin që Lori të publikojë hitin e ri. Ndryshe, këngëtarja do të sjell edhe këngë të tjera gjatë këtij viti.