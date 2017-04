Bajrami: Deputetët t’i qëndrojnë besnik votës kundër Demarkacionit

Shefja e Grupit Parlamentar të Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami shpreson se deputetët që e kanë deklaruar votën kundër të qëndrojnë besnik ndaj votës së tyre.

Bajrami në një prononcim për lajmi.net ka thënë se një marrëveshje e tillë si ajo e Demarkacionit është e domosdoshme të hudhet poshtë dhe të rishikohet.

“Ne mendojmë që sjellja e demarkacionit në Kuvend do të duhej të bëhej shumë më herët, mirëpo ne besojmë dhe shpresojmë që të gjithë deputetët që e kanë deklaruar votën kundër në këtë rast edhe deputetët nga pushteti të qëndrojnë besnik dhe ashtu siç i kanë përbualluar trysnitë, kërcënimet dhe linqimet të jenë të vetdijshëm që vota e tyre të jetë besnike ashtu siç edhe kanë deklaruar. Prandaj ne konsiderojmë që është e domosdoshme që kjo marrëveshje të votohet kundër të hudhet poshtë dhe të rishikohet nga fillimi”, ka thënë Bajrami.

Ajo më tutje i ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që janë me dy mendje, të mendojnë për të ardhmen e vendit, dhe t’i thonë jo kësaj marrëveshje.

“Nëse ratifikohet marrëveshja si e tillë siç po insiston Mustafa vendit tonë do t’i kushtojë me humbje të territorit prandaj opozita, në këtë rast Nisma për Kosovën kërkon nga të gjithë deputetët e pushtetit të cilët veç e kanë deklaruar votën kundër të qëndrojnë besnik. Por edhe të gjithë deputetët tjerë që kanë pasur dyshime dhe që kanë qenë me dy mendje, të ulen dhe të mendojnë për të ardhmen e vendit duke i thënë kësaj marrëveshje jo”, ka shtuar Bajrami për lajmi.net

Qeveria sot e ka konfirmuar që gjatë javës së ardhshme Demarkacioni do të procedohet në Kuvend. /Lajmi.net/