Bajrami arsyeton deklaratat që koalicionin PDK-AAK-Nisma e paraqisnin si të dhunshëm

Hykmete Bajrami ka folur rreth një postimi të bashkëpartiakut të saj Haxhi Avdyli që pak orë më parë bërë, ku ka thënë se qytetarët duhet të zgjedhin në mes penës dhe pushkës.

“Në postime ka gjëra që qëndrojnë dhe që nuk qëndrojnë, por ato nuk janë qëndrim i LDK-së”, ka thënë Bajrami, njofton Klan Kosova.

“Ne nuk mund t’i diktojmë elektoratin dhe strukturat. Reagimi i Haxhi Avdylit është kundër reagim i diçkaje”, ka shtuar ajo më tej.

Sipas saj nuk është e nevojshme që ata të thonë se kush dhe ku duhet të jetë.

“Ne nuk mund t’i fusim në një thes të gjithë elektoratin, edhe kundërshatëve tonë politikë dhe të ngjallim hasmëri”, ka shtuar ajo në Magazina Zgjedhore.

“Ne ju kemi obligim qytetarëve që ata të zgjedhin në mes të programeve”, ka pohuar Bajrami.

Bajrami ka shtuar më tej se vendi ka kaur dikur nëpër faza kur njerëzit duke argumentuar për parti politike kanë përfunduar edhe me fatalitet.

“Liderët e PDK-AAK-Nisma janë 24 orë në terren dhe varet prej gjuhës që përdorin”.

“Dje ishim në Dukagjin dhe kërkesa jonë eksplicite ishte që të ofrojmë programet tona, por ju thamë atje mos u hasmëroni me fqinjët tuaj sepse me ta do të bashkëjetoni”.

Nëpër fushata zgjedhore është përdorur gjuhë e ashpër, ka vazhduar Bajrami dhe këtë sipas saj e kanë ata që s’kanë pasur çka të ofrojnë.