Bahtiri: Duhet provuar ata që s’kanë udhëhequr asnjëherë

Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri ka thënë se AKR do të shkojë në koalicion me një parti e cila do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve.

“Ne do të jemi fitues dhe udhëheqës me qeverinë, AKR do të shkojë me një parti e cila do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve”, ka thënë Bahtiri gjatë një interviste në RTV Dukagjini.

Ai ka theksuar se preferon Lëvizjen Vetëvendosje për koalicion parazgjedhor.

“Unë nuk jam tërheq prej opsionit tim për Vetëvendosjen, mundësia më e mirë është që të vijnë në pushtet ata që s’janë provuar asnjëherë”./Lajmi.net/