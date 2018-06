BabyGee shfaqet me armë në duar: Do t’i mbajë me vete kudo që shkoj

Këngëtarja BabyGee e ka pasur një problem me shoqen e saj më të ngushtë. E gjithë kjo përfundoj me sulm fizik, prandaj ajo thotë se do të mbajë tash e tutje armë me vete, shkruan lajmi.net Kështu u shpreh pranë një fotografie të publikuar në Instastory ku shihet me dy pistoleta në duar. ”Ata përpiqen të më vënë poshtë, por tani e mbaj këtë kudo që shkoj”, ka shkruar BabyGee. Në fakt pranë fotos poashtu ka treguar se armën nuk janë reale./Lajmi.net/