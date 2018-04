BabyGee filmohet duke bërë lëvizje erotike në një strip club

Këngëtarja e hitit "Mos u nal", Baby G po bën shumë bujë kohët e fundit si me videoklipet e saj ashtu edhe me postimet në rrjete sociale.

Pas setit fotografik ku shfaqej me robdeshambër dhe peshqir, Baby G këtë herë po përgatitet për të sjellë një klip.

Nga pamjet duket se Baby G do të vijë shumë seksi me këtë klip teksa shfaqet duke kërcyer tek tubi e veshur me një body gri me xixa dhe flokët bjonde kaçurrela.

Këngëtarja nuk ka zbuluar më shumë mbi klipin, as titullin dhe as datën e publikimit, por janë dashur vetëm këto pamje që të nxitet kureshtja e publikut.

Ndiqni në videon më poshtë pak nga kërcimi i Baby G.