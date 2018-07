Babai mban vajzën e sëmurë në krah dhe merr të shara në rrugë, por përgjigja e tij ju lë pa fjalë

Nuk ka shumë prej nesh që ecin nëpër rrugë pa bërë ndonjë lloj gjykimi për të huajtë; shpesh pa ndaluar të marrin në konsideratë pse.

Babai Brent Gehring kishta dalë me vajzën e tij të sëmurë dhe me gruan e tij në rrugë për tu shetitur, dhe ajo që i kishte ndodhur këtij babai vendosi që ai vetë ta bëj publike në facebook-un e tij personal.

Ata kishin ndaluar edhe për të ngrënë darkë dhe pas darkës, Brent u largua nga restoranti dhe mbante Emën nëpër rrugë, pasi ajo nuk mund të ecë pa ndihmën e tij, trasnemton lajmi.net.

Ndërsa mbante në dorë, një burrë filloi të bërtiste: “Çfarë dreqin është ky?” Bërtiti ky njeri . “Lëshoje të ecë vet. Kjo është ajo që është e gabuar me fëmijët sot “.

Brent u prek nga agresioni i njeriut ndaj tij dhe vajzës së tij të çmuar. “Unë kisha një zgjedhje për të bërë në atë kohë,” tha Brent. “A mund ta bëj veten të ndihem më mirë duke bërtitur tek ai ose mund t’i mësoj diçka për jetën?”

Brent vendosi të bënte gjënë e duhur dhe u kthye me një përgjigje që e la njeriun e zymtë.

“Vajza ime po mbante besimin dhe forcën time për 5 vitet e fundit që kur u diagnostikua me një tumor të trurit”, i tha ai burrit. “Ajo nuk mund të ecë, por jam e lumtur ta mbaj atë për shkak të të gjitha gjërave mahnitëse që më ka mësuar gjatë viteve. Kështu që unë do t’ju këshilloja që të mos e trajtoni vajzën time në ndonjë mënyrë tjetër përveçse të respektit “.

“Unë nuk do t’ju tregoj pjesën tjetër të tregimit, por ajo përfundoi me dy burra të rritur me lot në sy që rrotullojnë fytyrat e tyre”, shkruante Brent në një post në Facebook rreth incidentit.

“Ajo që unë po kërkoj është për një ndryshim në botën e sotme … një ndryshim në mënyrën se si mendojmë”, shkroi ai. “Bota është ajo që ne si njerëzit e bëjmë atë. Ne kemi fuqinë për t’i bërë ditët më të mira ose më keq për të tjerët. Unë zgjedh të përpiqem të bëj jetën më mirë “. /Lajmi.net/