Avokati i Popullit viziton lagjen e romëve

Me rastin e Ditës Botërore të Romëve, Avokati i Popullit , Hilmi Jashari me bashkëpunëtorët sot viziton lagjen me banorë të komunitetit rom në komunën e Graçanicës.

Qëllimi i kësaj vizite është përkrahja e komunitetit rom nga Institucioni i Avokatit të Popullit, të cilët ende jetojnë në kushtet të vështira.