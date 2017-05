Avokati i LDK-së akuzon Haradinajn, mbron mospunën dhe dembelinë

Avokati i shndërruar në këshilltar të kryeministrit në largim, Isa Mustafa, është marrë sonte me deklaratën e Ramush Haradinajt, të propozuarit për kryeministër nga koalicionin PDK-AAK-Nisma.

Besnik Berisha, tash anëtar i Këshillit Drejtues të LDK-së, është bërë “avokat” i shërbyesve civilë, duke dashur t’i “mbrojë” ata nga fshesa e mundshme e Haradinajt.

Postimi i plotë i Berishës në Facebook:

Edhe nje arsye me shume per t’u thene JO!

A thua ku paskan me i marre ata njerez adekuat, nese vec e zbrazin administraten shteterore …?!!

Kjo eshte dhe nje arsye me shume qe keta nuk meritojne voten tuaj, sepse e tera cka dine te bejne eshte “pastrimi” i atyre qe punojne, per te punesuar ata qe i nenshtrojne.

Me kete koncept menaxhimi, edhe fermat falimentojne.

Kosoves i duhet lidership qe nuk “pastron”, por qe rrit dhe zhvillon.

Respekt per te gjithe ata sherbyes civil qe tani jetojne nen friken e humbjes se vendit te punes!

P.S. Kete foto ma derguan me pyetjen ” krejtve paskan me na qite prej pune”.

Por, çfarë kishte thënë Haradinaj, e që e ka shqetësuar LDK-në dhe avokatin e shumë të akuzuarve për krime dhe korrupsion?

“Synojmë një administratë që do të jetë llogaridhënëse, përgjegjëse, efektive – një motor organizativ në shërbim të qytetarëve dhe shtetit. Kushdo që punon në administratën e Shtetit dhe nuk kryen punën siç duhet do të shkojë në shtëpi. Nëse është nevoja do të zbarazet krejt administrata për të sjell njerëz adekuat për të punuar në shërbim të qytetarëve”, kështu ka thënë Haradinaj.

Pra, LDK-ja dhe avokati i tyre po e mbron mospunën, neglizhencën dhe dembelinë.