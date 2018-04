Avokatët i kundërshtojnë provat e Prokurorisë në Rastin ‘Medicus’

Në gjykimin e mjekëve të klinikës “Medicus”, Lutfi Dervishi, i cili akuzohet për trafikim me qenie njerëzore dhe krim të organizuar si dhe Sokol Hajdinit, i akuzuar për lëndim të rëndë trupor, gjykimi ka vazhduar me deklarimin e palëve mbrojtëse rreth provave të propozuara për administrim nga ana e Prokurorisë.

Pasi që gjatë seancës së kaluar prokurorja e rastit Valeria Bolici trupit gjykues dhe palëve mbrojtëse i kishte paraqitur një liste me provat e propozuara për administrim, palët mbrojtëse pas pranimit të kësaj liste dhe vëllimit të madh i kërkuan trupit gjykues kohë që deri në seancën e sotme të ju jepej mundësia që të deklarohen rreth atyre provave.

Në lidhje me këto prova të propozuara për administrim nga ana e prokurores, mbrojtësi i Lutfi Dervishit, avokati Valon Hasani u shpreh se në atë listë prokurorja ka propozuar që të administrohen edhe prova të cilat janë shpallur si të papranueshme nga ana e trupit gjykues, prova për të cilat tha se nuk mund të administrohen.

“Kemi marrë listën, kemi qenë duke i shikuar dhe nga fillimi ka prova të papranueshme. Po ashtu kam vërejtur që në regjistrator e kemi edhe dëshminë e dëshmitarit A.K., e cila është marrë jashtë fazës së shqyrtimit gjyqësor dhe është shpallur si e papranueshme si dhe dëshminë e dëshmitarit Shaip Muja, dëshmi kjo e cila është shpallur dëshmi e papranuar nga ky trup gjykues. Po ashtu kemi edhe një dëshmi nga një dëshmitar i mbrojtur – deklaratë kjo e cila është marrë nga ana e Prokurorisë jashtë fazës së hetuesisë dhe është deklaruar si e papranueshme nga ana e gjykatës”, tha avokati Hasani, raporton Kallxo.com.

Edhe mbrojtësi i Sokol Hajdinit, avokati Ramë Gashi deklaroi se e përkrah fjalën e kolegut të tij avokatit Hasani, duke shtuar se ai i kundërshton të gjitha provat e paraqitura nga ana e Prokurorisë pasi që sipas tij Prokuroria me asnjë provë nuk ka arritur që të vërtetojë se në veprimet e të mbrojturit të tij ka ndonjë element të veprës penale ashtu siç pretendohet.

“Në asnjë mënyrë nuk duhet të figurojnë provat të cilat janë shpallë të papranueshme, ndaj mendimin e plotë me kolegun tim sa i përket nevojës për t’i shikuar edhe njëherë me kujdes të madh të gjitha materialet në mënyrë që nëse kemi vërejtje të jenë sa më minimale. E gjej të rrugës t’i kundërshtoj provat nga ana e Prokurorisë me sqarimin e mbrojtjes se asnjë nga provat që pretendon prokuroria nuk mund të tregojnë në asnjë mënyrë se në rastin e të mbrojturit tim plotësohen elementet e veprës penale për të cilën pretendon akuza”, tha avokati Gashi.

E në lidhje me këto deklarata të avokatëve, prokuroja Valeria Bolici tha se pajtohet me një pjesë të deklaratave të tyre pasi që u shpreh se mund t’i ketë ndodhur një lëshim në lidhje me një provë e cila më parë është shpallur si e papranueshme nga ana e trupit gjykues, kurse sa u përket provave të tjera u shpreh se ato fare qartë janë të paraqitura në atë listë, ku sipas saj provat të cilat janë shpallur si të papranueshme nga ana e trupi gjykues i ka paraqitur të hijezuara me ngjyrë të kaltër.

“Pranoj se kjo provë është një lëshim i imi, është e vërtetë se trupi gjykues e ka shpallur si të papranuar atë provë, është dashur që të hijezohet me të kaltër por nuk është bërë. Çka është e hijezuar me të kaltër nënkupton se kjo gjykatë i ka shpallur si prova të papranueshme”, tha prokurorja.

Në lidhje me këto kundërshtime të palëve mbrojtëse kryetarja e trupit gjykues sqaroi se dokumentet e shënuara me ngjyrë të kaltër në listën që Prokuroria e ka paraqitur nuk ka për qëllim që të përdoren si prova materiale dhe se Gjykata provat e papranueshme do t’i heqë nga dosja e lëndës.

Trupi gjykues më pas deklaroi se ka marrë vendim në lidhje me propozimin e avokatit Ramë Gashi, i cili në seancën e kaluar i propozoi trupi gjykues që në cilësi të dëshmitareve të ftohej një komision i ekspertëve të profilizuar të cilët do të mund të deklaroheshin në lidhje me shkallën e dëmtimeve të pësuara nga palët e dëmtuara, pasi që sipas tij dy ekspertët Flamur Blakaj dhe Afrim Rustemi nuk kanë mundur që të japin përgjigje në të gjitha pyetjet e adresuara nga ana e Gjykatës, përgjigje të cilat sipas avokatit duhet që t’i japin një komision i përbërë nga ekspertë të profilizuar.

Por, një propozim i tillë nga avokati Gashi nuk u aprovua nga trupi gjykues me arsyetimin se ato aspekte nuk konsiderohet se janë thelbësore për elementet e veprës penale për të cilën akuzohet Sokol Hajdini.

Palët mbrojtëse do të kenë kohë që edhe në seancën e radhës e cila do të mbahet me datën 24 prill t’i paraqesin kundërshtimet e veta kundrejt provave të paraqitura nga ana e Prokurorisë.

Ndërsa në lidhje me propozimin e provave të reja, palët mbrojtëse u deklaruan se nuk kanë propozime për administrim të provave të reja, të cilat nuk ia kanë paraqitur më parë Gjykatës.

Lutfi Dervishi që ishte pronar i Klinikës “Medicus” në të cilën nga Prokuroria po pretendohet se u krye transplantim i veshkave, akuzohet për trafikim me qenie njerëzore dhe krim të organizuar, ndërsa Sokol Hajdini për lëndim të rëndë trupor.

Pjesë e këtij gjykimi ishte edhe Arban Dervishi, djali i Lutfi Dervishit, por procedura ndaj tij është veçuar, ngase ai ndodhet në arrati.

Urologu Lutfi Dervishi ishte dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë me 8 vjet burg në vitin 2013, ndërsa Sokol Hajdini me 3 vjet.

Gjykata e Apelit më pas ia kishte vërtetuar dënimin Dervishit, ndërsa Hajdinit ia kishte shtuar vitet e dënimit me burg nga 3 vjet në 5.