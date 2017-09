Avioni më i madh në botë përfundon testin e motorit

Për herë të parë u nisën turbinat e Stratolaunch. Testi është një hap i rëndësishëm drejt një fluturimi të parë.

Në qershor, avioni i Stratolaunch, i cili konsiderohet të jetë më i madhi në botë, ka lënë hangarën e tij për herë të parë. Këtë javë, testet e motorit u përfunduan me sukses, siç ka raportuar vetë kompania. Për herë të parë, të gjitha gjashtë Turbofan turbinat u nisën nga Pratt & Whitney. Kështu, të gjithë komponentët funksiononin sipas planifikimit, transmeton lajmi.net.

Testi ishte një hap i rëndësishëm drejt një fluturimi të parë testues. Fillimisht, projekti duhet të kishte ndodhur tashmë në vitin 2016, por projekti u shty.

Pas këtij projekti është bashkëpunëtori i Microsoft Paul Allen. Në të ardhmen, Stratolaunch mund të përdoret si një platformë nisëse e fluturimit për raketa. Kjo do të lejonte nisje të sigurta, fleksibël dhe kosto-efektive, siç thuhet.

Avioni ka një hapësirë ​​prej 117 metrash dhe një peshë 250 ton. Pesha maksimale e ngritjes duhet të jetë 589 ton. Aeroplani më i madh aktual është Antonow An-225 me një krah të krahut prej 88.4 metrash.

Vetëm Hughes H-4 avion me një krah të krahut prej 97.5 metra, me të cilat, megjithatë, vetëm një fluturim i vetëm u zhvillua. Aeroplani më i madh i pasagjerëve është aktualisht Airbus A380-800 me një krah krahësh 79.8 metra. /Lajmi.net/