Avdullahu: Në Tiranë u shkolluam për bombat me telekomandë për “veprimet patriotike” të pasluftës

Ish pjesëtari i UÇK-së, Artan Avdullahu ka rrëfyer për një grup njerëzisht, të cilët pasluftës ishin trajnuar në Tiranë për të vendosur bomba me telekomandë.

Avdullahu në intervistën e tij pretendon që ka vendosur të paktën një bombë me telekomandë para një lokali në Dardani.

“Ka pas shumë persona sepse ne kemi qenë në shkollë. Unë në Tiranë e kam kryer shkollën ‘Zbulim Kundër Zbulimi’ edhe me punua me telekomanda. Ajo ka qenë shkollë private që na kanë quar njerëzit për me i kryer këto punë”, ka rrëfyer Avdullahu.

Ai ka shtuar se atje ishin me një grup shokësh të cilët kishin qëllime që të kryenin veprime patriotike të pasluftës.

Avdullahu ka denoncuar grupin duke thënë se të gjitha aktivitetet kanë dalë më pas si aktivitete të lidhura me interesa dhe biznese.

Avdullahu i cili pretendon se kishte qenë pjesëtarë i luftës në zonën e Llapit ka dhënë edhe detaje për metodat që ai i ka përdorur për të komanduar bombat, ndërsa ka thënë se ka edhe shumëçka të tregojë.

Deklaratat e Avdullahut dhe detajet e rrëfimit të tij ishin deponuar para një viti në Prokurorinë e Prishtinës, por ato nuk janë hetuar me arsyetimin se lënda është parashkruar.

Intervistën e plotë të Artan Avdullahut dhënë për emisionin Drejtësia në Kosovë mund ta ndiqni në linkun e mëposhtëm.