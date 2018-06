Autostrada e hapur në fundjavë, punimet rinisin sërish të hënën në mëngjes

Prej orës 12.00 të kësaj të premte e deri në orën 06.00 të mëngjesit të së hënës autostrada Tiranë-Durrës do të jetë e hapur, me synim lehtësimin e lëvizjes së pushuesve drejt plazheve në fundjavë.

Të hënën në orën 06.00 bëhet e ditur se do të mbyllet segmenti Maminas-Sukth, ku do të vazhdojë ndërhyrja. Ndërkohë të dielën do të bëhet publik edhe orientimi i trafikut gjatë kësaj ndërhyrjeje”, njofton ARRSH.