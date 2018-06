Autogoli qesharak që mund ta inkuadrojë Palermon në Serie A

Autogoli i çuditshëm i Domicit në minutën e 5-të, i siguroi finalen skuadrës së Stelones.

Skuadra e italiane e Palermos, është shumë pranë rikthimit në Serinë A, teksa mposhti Venecian e Filipo Inzagit me rezultatin 1-0, duke u kualifikuar në finalen e “play off”-it që do ta luajë me skuadrën që do të arrijë të kualifikohet nga çifti Frosninone-Çitadela.

Një lajm i mirë edhe për mesfushorin e Skënderbeut, Sabjen Lilaj, i cili ka një marrëveshje me drejtuesit e Palermos, se në rast se skuadra italiane arrin të ngjitet në Serinë A, atëherë ai do i bashkohet për të qenë pjesë e tyre.