Autobusë pa shoferë në Japoni

Vizitorët që do të vërshojnë në aeroportin Haneda të Japonisë për Lojrat Olimpike të Tokios në vitin 2020 mund ta gjejnë veten duke u transportuar drejt avionëve me autobusët pa shoferë.

Këto mjete po testohen aktualisht përmes një eksperimenti 10-ditor që ka bashkuar 6 firma të rëndësishme vendase, përfshirë kompaninë kombëtare ajrore të fluturimeve, ANA. Në fillim, po shihet ecuria e një prototipi minibusi që ecën vetë.

Testimi po kryhet përmes një të ashtëquajturi “shofer sigurie”: drejtuesi i mjetit ka veshur doreza të bardha dhe rri me duart mbi timon, gati për ta marrë drejtimin në çdo moment që sheh se diçka nuk shkon. Nëse autobusi ecën pa probleme, shoferi nuk do të ndërhyjë deri në fund të udhëtimit, duke lënë robotin të zgjedhë rrugën vetë.

Drejtuesi i projektit, Tadakatsu Yamaguchi thotë: “Shpresa jonë që të arrijmë të ofrojmë autobusë autonomë për Lojrat Olimpike të Tokios vitin e ardhshëm. Po punojmë intensivisht për këtë”.

Këto mjete do të mbajnë maksimumi 10 vetë dhe duke përdorur sistemin GPS e shënuesit magnetikë në tokë, do të përshkojnë rrugën që lidh dy terminale me një shpejtësi e cila shkon maksimumi në 30 km/h.

Nuk është sqaruar ndërkohë sa kushton i gjithë sistemi apo sa njerëz mund të transportohen në total me këto lloj autobusësh.