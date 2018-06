Aurela Gaçe, së shpejti me një dasmë të dytë?

E ftuara këtë javë në emisionin Thumb ishte Marçela Lati, biznesëoman dhe krahu i djathtë i Armand Pezës në “Geraldina Sposa”.

Teksa na foli për sfilatën e fundit të Geraldinës, Marçela na ka folur edhe për mjaft personazhe të njohur që zgjodhën këtë kompani për të celebruar ditën e tyre më të bukur.

E pyetur se me cilin personazh do të bashkëpunonte më shumë dëshirë, ajo ka zgjedhur Aurelën.

“Sepse Aurela të lejon të eksperimentosh! Pra, brenda një dasmë ti ke mundësinë ta shohësh Aurelën në forma të ndryshme. Plus, ajo është e vetmja që më thotë, kur do më martosh prap, kur do më martosh prap… dhe ka gjasa ta martoj prap me të njejtin burrë!?”, – ka treguar sipërmarrësja.