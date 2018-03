Aurela Gaçe me dhimbje për Bekimin: Sëmundja nuk pyet a ke fëmijë

Regjisori Bekim Lumi është duke u përballur me një sëmundje të rend.

Andaj, prej disa ditësh artistë e personazhe të famshëm në Kosovë kanë nisur një fushatë sensibilizimi për t’i ardhur në ndihmë, shkruan lajmi.net

Kësaj nisme i është bashkangjitur edhe këngëtarja shqiptare Aurela Gaçe e cila nëpërmjet një postimi në Instagram ka ndarë dhimbjen me ndjekësit të cilët edhe i ka ftuar për t’a ndihmuar.

‘’ Sëmundja nuk pyet, as nëse ke fëmijë, as nëse je fëmije, nuk njeh as pozitë…’’, ishin fjalët e saj./Lajmi.net/

Për ta ndihmuar Bekim Lumin online kliko këtu ndërsa ndihmë në Kosovë mund të ofroni edhe duke dërguar një mesazh në numrin 55103 me tekst: BEKIM