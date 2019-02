Aurela Gaçe do t’i bashkohet nesër protesës me moton “Nuk luhet përdhunimesh”

View this post on Instagram

Sigurisht do te jem aty, megjithese do te bie ne gjume ne mengjes( pasi gjithe naten jam ne pune). ….per shume arsye. Do te doja te ishin me ne jo vetem vajza, por edhe djem qe duan e respektojne nenen qe i solli ne jetë , motren, gruan , vajzat e tyre. …… I detyrohem cdo vajze qe me ka shkruar keto dite…me histori nga me te llahtarshmet, e dritherueset, i detyrohem vajzave dhe grave rreth e qark meje qe nuk mund te jene aty, sepse vazhdojne te jene ne nje marredhenie te dhunshme dhe abuzive, i detyrohem viktimave, i detyrohem vetes time, si njeri ne radhe te pare, pastaj si grua dhe qytetare. I detyrohem tim biri mbi te gjitha, per t'i treguar se jeta, trupi, dinjiteti i nje vajze vlen njelloj sa i nje djali. Se askush nuk ka te drejte t'i marr askujt pa konsensus, asgje! Se JO do te thote JO!!! NESER ORA 10.00 NQS DHE TI E NDJEN DHE E MENDON SI NE, BASHKOHU