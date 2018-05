Aulona Musta sherr me komentuesen. ‘Shpërthen’ moderatorja: ‘Kancer i shoqërisë gra si ty që lindin dhe rrisin fëmijë…’

Aulona Musta është ndër moderatoret më të njohura dhe pëlqyera te ekranit shqiptar.

Shpesh here ajo në Instagram-in e saj bën pastime për të motivuar ndjekësit e saj, kryesisht të bëjnë kujdes me trupin e tyre.

Të shumtë janë personat që e falenderojnë por ka edhe nga ata që e mërzisin me komente ofenduese. Se fundmi në një foto ku shihet me bikini, moderatorja ka marrë shumë komente positive por ja që ka edhe nga ata që janë negativë në atë ç’ka shkruajnë. Në këto raste shumë do ishin kthyer në të njëjtën formë si Aulona, ndjekëses së saj.

“Une nuk kam paragjykuar njeri ne kete postim, perkundrazi! Jam perpjekur te jap nje mesazh pozitiv, qe shume nga ju e merrni dhe e shtremberoni rruges!”, ishte komenti i moderatores.

Shihni më poshtë biseden mes Aulones dhe fanses (përsa e ndjek në Insta moderatoren, komentuesen e quajmë të tillë:

Fansja: Nuk kuptoj nje gje me ju,ok pornostaret kane nje arsye qe reklamojne trupin pasi kane qellim fitimin,po ju per cfare reklamoheni!!sa. Vipa shqiptare i ruhen paparazzi qe mos i fotografojne neper plazhe kurse ti e shef kenaqesi ..ok kujt i reklamohesh??

Aulona: pse andej nga mehalla juaj shkoni ne plazh me penevrek leshi qe mos ti reklamoheni njeriu? Se une di qe njerezit ne plazh shkojne me rrobabanjo. Une e shof kenaqesi kete foto qe kam postuar, njesoj sic e shef kenaqesi ti ate foton e profilit qe ke vene ne instagram, ku dukesh si nje 60 vjecare ne perpjekje te deshtuar per t’ju reklamuar njerezve me ate buzeqeshjen e shtirur dhe te shemtuar… E shikon pra qe ceshtje kendveshtrimi eshte… ?

Fansja: ne plazh shkojne te gjithe por nuk e kuptoj arsyen e reklamimit tend ,,flm per komplimentin se jam 70 vjecare e shikon qe syte e tu me ate kendveshtrimin tend me shohin me te re ,,mundohu te jesh vetvetja ,imagjinata rruga me e mire per te stervitur trurin por mos ja ler gjitha imagjinates ..

Aulona: as une nuk e kuptoj arsyen pse nje 70 vjecare duhet te reklamohet ne instagram, nderkohe qe duhet te ishte duke bere ecje me shoqet nga liqeni psh…Kujt i reklamohesh ne instagram e dashur gjyshe?

Fansja: nga liqeni po ta le ty ecjen per mall e dashur se une e bej ecjen ne Usa por meso kuptimin e rjeteve sociale,,ne instagram nuk ja reklamu zhabat e barkut te tua qe po te varen ti vuan per vemendje hajde by se e kam kohen te vyer per njerezit me vlera e jo per njerez qe i shkruj ne shuallin e kepuceve te vjetra dhe i hedh ne kosh si puna juaj,,shif sa e mire je ti sa edhe pjella jote ngeli tu te kritiku

Aulona: sa e lumtur jam qe njerez si ty kane ikur larg, ne menyre qe pjellat e tua dhe pjellat e pjellave te tua, te mos kene mundesi te infektojne dhe femijen tim… Kancer i shoqerise gra si ty qe lindin dhe rrisin femije dhe kane kete mendesi e perdorin fjale te tilla!