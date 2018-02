Atmosfera në Prishtinë për 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës /FOTO

Kosova po feston sot 10 vjetorin e shtetësisë së saj, që nga shpallja e Pavarësisë më 17 shkurt 2008.

Për të shënuar këtë datë historike, në sheshet kryesore të Kosovës është bërë stolisja me simbole shtetërore, e diku diku edhe me ato kombëtare, raporton lajmi.net.

Prishtina sot duket ndryshe, me më shumë simbole shtetërore, ngjyra e aktivitete të lloj-llojshme .

Në Kryeqytetin e shtetit më të ri në Evropë, po bëhet gati një skenë gjigante, ku sonte do të performojnë artistët më me nam të Kosovës, duke përfshirë edhe këngëtaren më me famë të nga Kosova, Rita Orën.

Lajmi.net ju sjell fotografi nga atmosfera në sheshin e Prishtinës./Lajmi.net/