Atletico Madrid me mungesa të mëdha kundër Barcelonës

Atletico Madridit do t’i duhet të përballet me Lionel Messin e Luis Suarezin, me mbrojtjen e dytë.

Skuadra nga kryeqyteti ka pranuar lajme të këqija nga stafi mjekësor, para ndeshjes të së shtunës, në La Liga.

Diego Godin edhe Jose Gimenez të dy pritet që të mungojnë në ndeshjen e madhe kundër Barcelonës.

Kjo nuk i lë shumë zgjedhje trajnerit Simeone. Ai do të duhet që me gjasë të startojë me Lucas dhe Savic në qendër të mbrojtjes.

Ndeshja do të jetë me shumë rëndësi, pasi që skuadrat kanë vetëm një pikë diferencë dhe luhet për pozitën e parë në tabelë. /Lajmi.net/