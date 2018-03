Atifete Jahjaga flet rreth divorcit me bashkëshortin

Për këtë pjesë ajo gjithmonë është shprehur e rezervuar kur është pyetur nga mediat.

“Secila shoqëri e ka një dozë të caktuar të thashethemeve apo paragjykimeve qoftë në njërën anë qoftë në anën tjetër. Por edhe këto kanë një dozë dhe duhet ta kenë një kufi. Për mua, të them të drejtën, asnjëherë nuk kanë ndiku në punën time dhe në angazhimin tim dhe vetëm më kanë fuqizu më shumë me kontribu më tutje që pikësëpari që vajzave të reja mos të ju lëmë një trashëgimi dhe me sfidat të cilat ne ballafaqohemi sot ato të ballafaqohen nesër apo pasnesër”, tha Jahjaga për ‘Prive’ në Klan Kosova.

Së fundi Jahjaga krijoi një Fondacion që ka për detyrë të funksionojë në bazë të disa kritereve bazë për njerëzimin. Fuqizimi i grave dhe rinisë, siguria dhe pajtimi rajonal ose ballafaqimi me të kaluarën janë pikat kryesore që kjo organizatë tash e tutje do të funksionalizoj.

Atifete Jahjaga ishte Presidente e Kosovës prej vitit 2011 deri më 2016. Ishte vënë në krye të shtetit si kompromis i partive politike.

Më herët kishte shërbyer Policinë e Kosovës si Zëvendëskomandante.