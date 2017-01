Astrit Haraqija: Presidenti Rugova u varros si mysliman (Video)

Ish-ministri i Kulturës dhe njëri nga njerëzit e afërt të presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, ka mohuar kategorikisht se ish-presidenti ishte konvertuar në të krishterë.

Kështu, Haraqija ka mohuar një prej thashethemeve që ka përcjell njeriun më me ndikim në historinë e shtetit të Kosovës.

“Jo, jo edhe jo. Nuk është konvertu:”, ka thënë Haraqija në RTV Dukagjini.

Ai ka shtuar se duke qenë organizator i ceremonisë së varrimit të ish-presidentit, është kujdesur që varrosja të ndodhte sipas riteve të fesë islame.

“Kam shku te Rexhep Boja, ai gjallë është edhe e kam pyetur se si duhet me ba. Sidomos me pas kujdes që koka me qenë kah kibla”, ka treguar Haraqija. “Varri aty është, mund të shkoni dhe ta verifikoni”.