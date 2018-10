Askush nuk e di pse 13 kamionë janë duke bllokuar autostradën, por kur zbulohet e vërteta, rrjedhin lotët

Çfarë do të mendonit nëse do të shihje 13 kamionë me rimorkio të parkuar në mes të autostradës?

Nëse do të mërzitesh, nuk do të ishit i vetëm, sepse unë nuk i dua bllokimet e trafikut.

Por kur kuptova se pse 13 shoferët e kamionëve në këtë histori bënë atë që bënë, ishte diçka shumë emocionuese.

Pas marrjes së udhëzimeve nga policia, 13 kamionë u parkuan papritur nën një urë në Interstate 696 në Huntington Woods, Michigan në Shtetet e Bashkuara, transmeton lajmi.net.

Shtabi shtetëror Michael Shaw kishte marrë një telefonatë nga shërbimet emergjente dhe kishte kuptuar se duhej të vepronte shpejt.

Ai menjëherë thirri një polic të trafikut dhe e pyeti për të ridrejtuar të gjithë trafikun.

Duke iu përgjigjur një thirrjeje rreth një njeriu që ishte gati të hidhej nga një urë, oficeri Michael Shaw mori një ide të shkëlqyer.

Ai kërkoi një grumbulli shoferësh për ndihmë, dhe asnjë prej tyre nuk hezitoi as edhe një sekondë për të ndihmuar.

13 kamionistë ndihmuan

Trembëdhjetë kamionë u nevojitën, dhe pasi u parkuan në mes të autostradës, ata mbuluan të gjithë zonën nën urë. Ata e bënë atë, kështu që njeriu nuk mund të binte në tokë dhe nuk do të ishte në gjendje ta lëndonte veten seriozisht siç shpresonte.

Ndërkohë, trafiku u bllokua dhe u ridrejtua në rrugë alternative.

Pas katër orësh, njeriu hoqi dorë dhe u shoqërua nga ura pa shkaktuar ndonjë dëm fizik ndaj vetes. Pastaj ai arriti të merrte ndihmën që duhej.

Të trembëdhjetë shoferët e kamionëve që me durim kanë pritur katër orë janë dëshmi se gjithmonë ka njerëz që kujdesen për të tjerët. /Lajmi.net/