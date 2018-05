Asim Gashi plot ritëm për verë, së shpejti do t’i publikojë 7 këngë në versionin ‘remix’

Nuk ka shumë kohë që ka publikuar albumin e ri të titulluar “Unplugged 2”.

Në këtë album, Asim Gashi ka riinterpretuar disa nga këngët më të njohura shqiptare dhe këtë gjë e bëri në formën më të mirë, shkruan lajmi.net

Por, të rejat nga ai në aspektin profesional nuk mbarojnë me kaq.

Përmes një postimi të bërë në Facebook, Asimi ka njoftuar se do do t’i publikojë një remix me 7 këngë e që pritet të lansohet këtë të shtune.

Në videon e hedhur në këtë rrjet social, ai zbuloi pak nga këngët e zgjedhura, e që priten të na shoqërojnë gjatë gjithë verës./Lajmi.net/